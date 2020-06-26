شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يهاجم "يدَي الصخر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نُقل أسطورة الملاكمة البنمي روبرتو دوران، بطل العالم ست مرات إلى المستشفى أمس الخميس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكر ابنه روبن. وكتب نجل الملاكم الملقب بـ"يدَي الصخر" على حسابه على تطبيق "انستغرام": "نتائج اختبار والدي وصلت للتو، وأنها تؤكد أنه هو إيجابي لفيروس (كوفيد 19).

وأضاف: "الحمد لله الآن ليس لديه أعراض أكثر من البرد.. وهو ليس في العناية المركزة ولا على جهاز تنفس، هو فقط تحت المراقبة".

وقال: "تحدثنا للتو مع الطبيب وأخبرنا ان رئتيه بخير ولا توجد مؤشرات على وجود مرض شديد. ما زلنا نؤمن بأن كل شيء سيكون على ما يرام".

وخاض دوران في مسيرته 119 نزالا بين عمر 16 عاما و50 عاما، حقق خلالها 103 انتصارات منها 70 بالضربة القاضية، كما لقي 16 خسارة بينها أربع مرات بالضربة القاضية.

ويعد دوران بطلا قوميا في بلاده باعتباره واحدا من الرياضيين الأكثر شهرة إلى جانب لاعب البيسبول السابق لنيويورك يانكيز ماريانو ريفيرا، والبطل الاولمبي السابق في الوثب الطويل ايرفينغ سلادينو ولاعبي كرة القدم السابقين الراحل رومل فرنانديز وخوليو ديلي فالديس. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | فيروس كورونا يهاجم "يدَي الصخر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.