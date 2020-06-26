شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعاقدات السابق بالزمالك ينفي إقالته: اعتذرت عن عدم استكمال مهمتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف إسلام، مدير التعاقدات السابق بالزمالك، والذي ترك منصبه أمس الخميس، إنه لم تتم إقالته، لكنه اعتذر عدم الاستمرار في مهمته.

وكتب «إسلام»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «ماتم تداوله من خبر لإقالتي هو غير صحيح، فقد اعتذرت عن عدم استكمال مهام عملي لظروف شخصية، ومن ينشر الشائعات متعمدًا عليه التاكد من المتحدث باسم الفريق المشرف العام أ. أمير مرتضي أو مني شخصيًا.. عاش الزمالك».

وقبلها كتب «إسلام»: «أحلى الأيام مضت واجمل مكان في الدنيا حب الحياة والكيان، شكرًا لكل فرد في النادي، شكرًا للمستشار مرتضى منصور على دعمه، شكرا لأخويا والكادر الأهم في السنوات الأخيرة أمير مرتضى، شكرًا مجلس الإدارة، يارب كل النجاح للكيان، أفضل إدارة عملت معاها طوال ١٠ سنوات في النادي».

وعلق أمير مرتضى على تغريدة إسلام قائلاً: «بالتوفيق يا شريف في خطوتك القادمة، وتشرفت بالشغل معاك، وكنت قد المسؤولية وأديت إللي عليك بإخلاص وبحب للزمالك.. وأي مكان هتشتغل فيه هتكون إضافة كبيرة للمكان.. وأثق أن نادي الزمالك لو احتاجك في أي وقت مش هتتأخر».