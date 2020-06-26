شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل عقد «بيانيتش» مع البارسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية تفاصيل العقد الذي سيوقعه البوسنى ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالى، مع برشلونة الإسبانى، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيعقد برشلونة ويوفنتوس صفقة تبادلية تتضمن بيانيتش بالإضافة إلى البرازيلى آرثر ميلو، لاعب وسط برشلونة.

وقالت الصحيفة إن بيانيتش (30 عامًا) سيوقع مع برشلونة على عقد مدته 4 مواسم، ويحصل على راتب سنوى يبلغ 7.5 مليون يورو.

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وكانت الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة تتوقف على موافقة آرثر الذي منح الضوء الأخضر لارتداء قميص السيدة العجوز، الخميس الماضى.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة التبادلية ستُحسم بشكل رسمى بين الناديين خلال يومين فقط.

ويرغب اللاعب البوسنى في الانضمام إلى برشلونة، بسبب توتر العلاقة مع مدربه ماوريسيو سارى في اليوفى.