شكرا لقرائتكم توافد مسئولى الأهلي على أحد مستشفيات العجوزة لتشييع جثمان والدة الدرندلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توافد عدد من مسئولي الاهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي وبعض العاملين بالنادي على أحد مستشفيات حي العجوزة لمواساة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي في وفاة والدته هدى موسى لطفي عضو مجلس إدارة النادي الأسبق وتمهيداً لتشييع جثمانها والتوجه إلى مقابر الأسرة بالدراسة.

وكانت السيدة هدى موسي عضو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق ووالدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى الحالى، قد توفيت ظهر اليوم ،الجمعة، بعد معاناة خلال الأيام الماضية مع المرض.

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وتقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات الأهلى الرياضية بخالص التعازى لخالد الدرندلى فى وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وأصيبت السيدة هدى لطفى بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ليتم وضعها فى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بسبب حالتها الحرجة، قبل أن يعلن الدرندلى وفاتها صباح اليوم .