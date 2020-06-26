شكرا لقرائتكم الزمالك ينعى وفاة والدة الدرندلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور وجميع أعضاء المجلس والعاملين بالنادي التعازي في وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والتي وافتها المنية اليوم داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وكان رموز الرياضة المصرية على مختلف انتماءاتهم، حرصت على مواساة خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في وفاة والدته، حيث نعى كل من حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك، و أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحة وحسام البدري مدرب المنتخب الوطني وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، واسلام الشاطر، وغيرهم من رموز الرياضة والدة الدرندلي.

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