شكرا لقرائتكم رموز الرياضة ينعون وفاة والدة خالد الدرندلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص رموز الرياضة المصرية على مختلف انتماءاتهم، على مواساة خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في وفاة والدته، حيث نعى كل من حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك، و أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحة وحسام البدري مدرب المنتخب الوطني وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، واسلام الشاطر، وغيرهم من رموز الرياضة والدة الدرندلي.

كما تقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات النادى الرياضية بخالص التعازى لخالد الدرندلى أمين الصندوف فى وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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أصيبت السيدة هدى لطفى والدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ليتم وضعها فى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بسبب حالتها الحرجة، قبل أن يعلن الدرندلى وفاتها صباح اليوم الجمعه .

ويتواجد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي فى أحد المستشفيات حاليا لإنهاء التصاريح الخاصة بدفن والدته السيدة هدي لطفي ، ويتواجد معه عدد من مسئولو النادي الأهلي و أسرة الراحلة.