شكرا لقرائتكم أشرف عامر للاعبى الإنتاج: لن نطبق قرار تخفيض العقود.. وأنتظر تألقكم بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربى فى إجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار عزمه منحهم مستحقاتهم كاملة والتراجع عن قرار تخفيض العقود بنسبة 30 % تطبيقاً للإتفاق الذى تم بين الإدارة واللاعبين بتنفيذ تخفيض العقود فى حالة إلغاء مسابقة الدوري بينما مع عودتها يحصل اللاعبين على عقودهم كاملة.

وعقد عامر جلسة مع اللاعبين فى أول مران لهم استعداداً لعودة الدوري طالبهم خلالها بالتألق فى المسابقة وإستعادة المربع الذهبى من جديد ، مشيداً بدورهم مع النادى وترحبيهم بتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا مشدداً على ضرورة التزامهم بالاجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلتهم وناديهم خلال الفترة المقبلة .



الإنتاج

على الجانب الأخر رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة إلغاء مران اليوم لفريقه بسبب مسحة كورونا ، حيث أخطر اللاعبين بوجود مران فى الثانية ظهراً عقب مسحة كورونا الثانية للفريق مباشرة وعلى مجموعة واحدة لكل اللاعبين استعداداً لاستئناف بطولة الدوري فى أغسطس المقبل.

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وخاض الفريق أمس الخميس مرانه الأول على مجموعتين على ستاد المصانع الحربية استعداداً لعودة الدوري بعدما أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الأولى التى تم إجراؤها الاحد الماضى جاءت سلبية مائة بالمائة.

وقال خالد مهدى: "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الإنتاج سلبية تماما"، موضحاً أن هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الإنتاج الحربى.

وفى وقت سابق كشف خالد مهدى استعدادات الانتاج للدوري قائلا "سيأتى كل لاعب فى سيارته معه كل أدوات تعقيمه الشخصية ويخوض المران ثم يغادر بمفرده لبيته مباشرة دون جلسات أو دخول أى مكان فى النادى بخلاف الملعب، وأعطينا تعليمات مشددة للاعبين بمنح الاختلاط وتقليل تواجدهم خارج المنازل وارتداء الماسك بصورة مستمرة لحين زوال الغمة"، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وعرضت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.