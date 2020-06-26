الشياكة عنوان مران الأهلي اليوم

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جدة - عمرو شويل ظهر لاعبو الاهلى وجهازهم الفنى اليوم بـ"شياكه" داخل مران الفريق الثالث بعد أن بدأ الفريق تدريباته مرة أخرى أمس بمرانين منقسمين ومن جانبه عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق إجتماعاً باللاعبين في ملعب التتش قبل انطلاق المران، لشرح البرنامج التدريبي، الذي قامت المجموعة الأولى بتنفيذه صباح اليوم، وعقب المحاضرة، قام اللاعبون بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات الإحماء بالكرة، تحت إشراف الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. وينتظر أن تخوض المجموعة الثانية تدريباتها في العاشرة والنصف صباح اليوم. Advertisements

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حمدي فتحي

رامي

سيد عبدالحفيظ

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