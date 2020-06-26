شكرا لقرائتكم أشغال شاقة للمجموعة الثانية من مران الأهلى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاضت المجموعة الثانية بالنادي الاهلى تدريباتها في العاشرة والنصف صباح اليوم بعد أن شاركت المجموعة الأولى، في مران الفريق الذي انطلق صباح الْيَوْمَ أيضا بملعب التتش عقب عودة الفريق الأحمر للتدريبات بعد فترة توقف اقتربت من الأربعة اشهر ضمت المجموعة كلا من محمد الشناوي ووليد سليمان ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود. Advertisements ومن جانبه عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق إجتماعاً باللاعبين في ملعب التتش قبل انطلاق المران، لشرح البرنامج التدريبي، الذي قامت المجموعة الأولى بتنفيذه صباح اليوم، وعقب المحاضرة، قام اللاعبون بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات الإحماء بالكرة، تحت إشراف الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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