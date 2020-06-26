شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. تسنيم أيمن لاعبة طائرة سموحة: أطبخ الباستا بالسى فود وبجب أنجلينا جولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى تسنيم أيمن لاعبة فريق الطائرة بنادى سموحة ، وتعد من أبرز نجمات اللعبة على مستوى الناشئات، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب الرسم والألوان وفى وقت الفراغ أرسم اى حاجة نخطر في بالى.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مش بعرف أعمل أكل لكن الحاجة الوحيدة اللى بعرف اطبخها هي الباستا بالسى فود.

من نجمك المفضل؟

أحمد حلمى، بحب كل أعماله وبتابعها أول بأول.

من مطربك المفضل؟

محمد حماقى، بيغير مودى وكل أغانيه أحلى من بعض.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

كان نفسى أكون ممثلة.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

أنجلينا جولى، جمالها، أداءها في الأعمال اللى بتقدمها.

لما تتعاكسى فى الشارع .. أيه بيكون رد فعلك؟

لا أهتم، ولا كأنى سامعة حاجة، بمعنى آخر التجاهل هو سيد الموقف.

Advertisements

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكيد أسهل ومريح.

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

لازم يكون رياضى، ويدعمنى في الرياضة اللى بحبها.

لو طلب منك تتركي الرياصة هتعملى ايه؟

مرفوض بدون مناقشة، الرياضة حياتى.



تسنيم ايمن لاعبة الطائرة



تسنيم ايمن



تسنيم



لاعبة الطائرة



لاعبة سموحة



نجمة الطائرة