عبد الحفيظ يجتمع مع طبيب الأهلي ويكشف فترة الإعداد قبل عودة المباريات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الفريق فى حاجة لفترة إعداد تصل إلى أربعة أسابيع على الأكثر؛ من أجل إعلان جاهزيته للمباريات من جديد، قائلا، «أرى أن شهرا قد يكون كافيا للغاية بالنسبة لنا فى الأهلى من أجل إعلان الجاهزية الفنية والبدنية للمباريات سواء محليا أو قاريا».
ويواصل الأهلى مرانه اليومى على مجموعتين فى ملعب التتش، منذ استئناف التدريبات الأربعاء الماضي، بعد فترة التوقف الطويلة التى تجاوزت ثلاثة أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التى اجتاحت العالم.
وعقد سيد عبد الحفيظ جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين ومستجدات البرنامج التأهيلى للمصابين.
وواصل الأهلى تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل وأثناء التدريبات من خلال تعقيم المقاعد المخصصة للاعبين، وكافة الأدوات فى محيط الملعب، وخاضت المجموعة الأولى من لاعبى الأهلى مرانها فى الثامنة والنصف صباحا، فيما بدأت المجموعة الثانية بالفريق تدريباتها منذ قليل على ملعب التتش، ضمن البرنامج الذى أعده الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.
بدأ المران بمحاضرة نظرية من ديفيد سيزا المدرب العام، ثم قام اللاعبون بالجرى حول الملعب، واشتملت الفقرة الأولى فى مران المجموعة الثانية على عمليات الإحماء وفقرة للتصويب على المرمى، شارك فيها جميع اللاعبين، قبل تنفيذ الجانب البدني.
وضمت المجموعة الثانية كلا من: محمد الشناوى ووليد سليمان وعلى معلول وأيمن اشرف ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجى وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخرى وشادى رضوان.
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