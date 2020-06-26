شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار للاعبى الإنتاج: بلاش خروج بعد التمرين.. الزموا منازلكم لحمايتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبيه بالحفاظ على حياتهم وتجنب الخروج عقب التدريبات لحماية زملائهم وأنفسهم وعائلاتهم من عدوى فيروس كورونا، وقال مختار مختار للاعبين فى أول تدريب استعداداً لعودة الدوري، "كل واحد فيكو مش مسئول عن نفسه بس، مسئول عن زميله وعن أهله وعن مدربه، بلاش خروج كتير، ياريت نلتزم الفترة دى بالتواجد فى البيوت بعد التمرين لتجنب الاختلاط ولتقليل فرص الإصابة بكورونا، وبالتالى العدوى عودة الدوري تقترب، وعايزين نكون كاملين وفى أفضل صحة عشان نكمل الموسم للنهاية بدون أزمات".



اجتماع الانتاج الحربى

ورفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة إلغاء مران اليوم لفريقه بسبب مسحة كورونا، حيث أخطر اللاعبين بوجود مران فى الثانية ظهراً عقب مسحة كورونا الثانية للفريق مباشرة وعلى مجموعة واحدة لكل اللاعبين استعداداً لاستئناف بطولة الدوري فى أغسطس المقبل.

خاض الفريق أمس الخميس مرانه الأول على مجموعتين على ستاد المصانع الحربية استعداداً لعودة الدوري بعدما أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الأولى التى تم إجراؤها الاحد الماضى جاءت سلبية مائة بالمائة.

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وقال خالد مهدى: "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الإنتاج سلبية تماما"، موضحاً أن هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الإنتاج الحربى.

وفى وقت سابق كشف خالد مهدى استعدادات الانتاج للدوري قائلا "سيأتى كل لاعب فى سيارته معه كل أدوات تعقيمه الشخصية ويخوض المران ثم يغادر بمفرده لبيته مباشرة دون جلسات أو دخول أى مكان فى النادى بخلاف الملعب، وأعطينا تعليمات مشددة للاعبين بمنح الاختلاط وتقليل تواجدهم خارج المنازل وارتداء الماسك بصورة مستمرة لحين زوال الغمة"، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وعرضت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.