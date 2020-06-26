شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى ينعى والدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بخالص العزاء للمحاسب خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى لوفاة والدته اليوم، وحرص البدرى على مواساة الدرندلى فى مصابه الأليم متمنيا أن يتغمد المولى عز وجل الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وتوفيت منذ قليل السيدة هدى لطفى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق ووالدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى الحالى، بعد معاناة خلال الأيام الماضية مع المرض.

كما تقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات النادى الرياضية بخالص التعازى لخالد الدرندلى فى وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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أصيبت السيدة هدى لطفى والدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ليتم وضعها فى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بسبب حالتها الحرجة، قبل أن يعلن الدرندلى وفاتها صباح اليوم .

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة، وأوضحت أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.