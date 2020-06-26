شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عبد البارى حلمى مدرب منتخب رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم عبدالبارى حلمى، أحد مدربى منتخب رفع الأثقال، وحرص عدد كبير من أبطال اللعبة على نعى مدربهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ونشر محمد إيهاب وشيماء خلف عبر الفيس بوك نعيا للمدرب.

ونشر إيهاب صورة تجمعه بالمدرب الراحل وكتب عليها : تعزية ومواساة لـ أسرة الكابتن عبد البارى البقاء لله .. تلقينا ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نبأ وفاة الكابتن Abd AlBrai أحد مدربى منتخب مصر لرفع الأثقال نسأل الله تعالى أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان .. إن لله وإن إليه راجعون.

Advertisements

محمد إيهاب ينعي مدربه عبدالبارى حلمى

بينما كتبت شيماء خلف، "لا مش مصدقه يا كابتن عبد الباري انت كنت لسه مكلمني ازاي كده تموت فجأه ده انت اطيب خلق الله انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك ويغفرلك يا كابتن والله العظيم هتوحشنا الضحكه الحلوه بس انت في مكان احسن من الدنيا دي كلها في الجنه انشاء الله انت يا شهيد.

كان محمد إيهاب رفض الحصول على مكافأة الفوزالخاصة بالحصول على الذهب فى دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة، والتى تقدر بـ 10 آلاف جنيه، ليكتفى بوسام الجمهورية فقط . وأعلن محمد إيهاب رفضه عبر تويتر قائلا، "الضرب فى الميت حرام، وصل التقدير المنتظر للألعاب الأفريقيه بعد 9 أشهر من المخاطبات وجائت الميدالية الذهب بـ(10آلاف جنيه) لقد تعلمنا أن قيمة البطل فى الاعتزاز النصف بالنفس والآخر بالوطن.. أعتذر عن استلام ما سميتموه بالمكافأة وكفى بوسام الجمهورية من الدرجة الأولى شهادة أفتخر بها.. شكراً".