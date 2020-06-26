سموحة يعلن الإجراءات الاحترازية قبل فتح النادى.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، بعض التعليمات والإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها من جانب أعضاء الجمعية العمومية بالنادى، تزامنا مع فتح المنشآت الرياضية وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة، وتم مخاطبة الأعضاء برسالة تتضمن كل التعليمات والإجراءات .

جاءت رسالة مجلس إدراة نادى سموحه للاعضاء قبل فتح النادى كالتالى: "السادة أعضاء نادى سموحة الكرام ،يمر العالم بأزمة لم نشهدها من قبل، أزمة وباء كورونا هى تجربة جديدة على الجميع ويتطلب التعامل معها بحكمة وحرص وحذر شديد، ونعلم جميعا أن ما يمر به الأعضاء وأولادنا الصغار من حرمانهم من النادى شيء صعب على الجميع، ولكن الحفاظ على صحة وأمن الأعضاء والعاملين هى الأولوية الأولى ولا تهاون فيها، المسئوليه فى وباء كورونا ليست مسئولية فردية ولكن مسئولية جماعية وتضامنية يتحمل تبعياتها الجميع وعلينا جميعا أن نتعاون للمرور من الأزمة بسلام بإذن الله ".