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شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن الإجراءات الاحترازية قبل فتح النادى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، بعض التعليمات والإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها من جانب أعضاء الجمعية العمومية بالنادى، تزامنا مع فتح المنشآت الرياضية وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة، وتم مخاطبة الأعضاء برسالة تتضمن كل التعليمات والإجراءات .
جاءت رسالة مجلس إدراة نادى سموحه للاعضاء قبل فتح النادى كالتالى: "السادة أعضاء نادى سموحة الكرام ،يمر العالم بأزمة لم نشهدها من قبل، أزمة وباء كورونا هى تجربة جديدة على الجميع ويتطلب التعامل معها بحكمة وحرص وحذر شديد، ونعلم جميعا أن ما يمر به الأعضاء وأولادنا الصغار من حرمانهم من النادى شيء صعب على الجميع، ولكن الحفاظ على صحة وأمن الأعضاء والعاملين هى الأولوية الأولى ولا تهاون فيها، المسئوليه فى وباء كورونا ليست مسئولية فردية ولكن مسئولية جماعية وتضامنية يتحمل تبعياتها الجميع وعلينا جميعا أن نتعاون للمرور من الأزمة بسلام بإذن الله ".
بيان سموحه لأعضاء الجمعية العمومية
قرر مجلس إدارة نادي سموحه فتح النادي تدريجيا بداية من أول يوليو كمرحلة أولى ولمدة إسبوعين كتجربة ومرحلة إختبارية ، مع مراجعة يومية للأوضاع و يتم الانتقال من مرحلة لأخري حسب تطور الأوضاع وحسب إلتزامنا في تنفيذ التعليمات. وأؤكد أنه سيتم تطبيق الإجراءات بحزم علينا جميعا بدون إستثناء.
سيتم فتح النادي بالشكل التالي :
1- مواعيد العمل بالنادي من ٩ص وحتى 7م
2- إرتداء الكمامة إجباري للدخول الي النادي مع الإلتزام بإرتدائها طوال فترة التواجد بالنادي مع قياس الحرارة عند الدخول.
3- فتح باب تجديد الإشتراكات وستكون المواعيد من 8 ص وحتى 4 م .
4- فتح مركز الخدمات وستكون المواعيد من 9 ص وحتى 2 ظ
5- سيكون متاح للأعضاء إستخدام التراك الخاص بالنادي .
6- يمنع دخول الزائرين.
7- يمنع دخول النادي لمن هم أقل من 12 سنة .
8- يسمح دخول السيارات مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية.
9- لا توجد خدمات أخرى ولا أنشطة للفرق الرياضية هذه المرحلة، ويستمر إغلاق جميع مرافق النادي الغير مذكورة في هذا البيان الي اشعار آخر ، و نناشد الجميع الإلتزام بالتعليمات و التعاون مع الإدارة في المرحلة الاولي لإنجاح الفتح التدريجي للنادي و نتمني للجميع الصحة و السلامة و الامان.
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