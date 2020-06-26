- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يتحدى حمدى فتحى فى تدريبات الأهلي: "تعالى كل يوم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى محمد محمود، صانع ألعاب النادي الأهلي، زميله بالفريق حمدى فتحى خلال مران الفريق الأحمر الذي أقيم قبل قليل على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي فى 25 يوليو المقبل، بعد توقف دام لأكثر من مائة يوم منذ توقف المسابقات في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
ونشر محمد محمود، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، فيديو خلال وصلة استعراضية لثنائي الأهلي بالكرة وعلق عليه قائلا، "تعالى كل يوم يا حمدى".
محمد محمود
في سياق متصل، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، أن حمدى فتحي، لاعب وسط الفريق، يؤدى فى الوقت الحالى الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة غضروف الركبة، موضحا أن اللاعب سيكون جاهزاً للتواجد بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين على الأكثر، وأن اللاعب خضع لفحص طبى وتأكد تحسن حالته واقترابه من إعلان الجاهزية والمشاركة فى التدريبات الجماعية .
وأعلن عبدالحفيظ إٔن محمد محمود لاعب الفريق يحتاج عشرة أيام على الأكثر، للدخول فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجى، وأضاف عبد الحفيظ، أن حالة محمد محمود تحسنت كثيرا، وبات قريبا للغاية من إعلان جاهزيته وفقا لنتائج الفحوصات الطبية التى خضع لها مؤخرًا.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعب يضع اللمسات الأخيرة على برنامجه التأهيلي؛ للتعافى من آثار جراحة الرباط الصليبي، مؤكدًا أنه بات على أعتاب التواجد رفقة زملائه فى تدريبات الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أنه على تواصل دائم مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم؛ لإطلاعه على كافة المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية. وأضاف عبد الحفيظ، أن فايلرالموجود حالياً فى بلاده لقضاء إجازة لعدة أيام يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وعلى تواصل دائم مع جهازه المعاون، وتصله تقارير يومية عن الوحدات التدريبية التى يخضع لها اللاعبون وكل ما يتعلق بالتدريبات اليومية فى ملعب التتش بالجزيرة.
وأكد مدير الكرة بالأهلى أن الفريق سيكون فى حاجة إلى خوض مباراتين وديتين على الأقل من أجل إعلان جاهزيته لعودة المباريات على الصعيدين المحلى والقارى، مُوضحا أن الأمر مازال مبكراً للحديث عن الوديات، ولكن بالطبع نضع هذا الملف فى تخطيطنا للمرحلة المقبلة خاصة بعد العودة بقوة للتدريبات أمس عقب فترة طويلة من الغياب بسبب إنتشار فيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد محمود يتحدى حمدى فتحى فى تدريبات الأهلي: "تعالى كل يوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.