شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يتحدى حمدى فتحى فى تدريبات الأهلي: "تعالى كل يوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى محمد محمود، صانع ألعاب النادي الأهلي، زميله بالفريق حمدى فتحى خلال مران الفريق الأحمر الذي أقيم قبل قليل على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي فى 25 يوليو المقبل، بعد توقف دام لأكثر من مائة يوم منذ توقف المسابقات في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر محمد محمود، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، فيديو خلال وصلة استعراضية لثنائي الأهلي بالكرة وعلق عليه قائلا، "تعالى كل يوم يا حمدى".



محمد محمود

في سياق متصل، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، أن حمدى فتحي، لاعب وسط الفريق، يؤدى فى الوقت الحالى الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة غضروف الركبة، موضحا أن اللاعب سيكون جاهزاً للتواجد بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين على الأكثر، وأن اللاعب خضع لفحص طبى وتأكد تحسن حالته واقترابه من إعلان الجاهزية والمشاركة فى التدريبات الجماعية .

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وأعلن عبدالحفيظ إٔن محمد محمود لاعب الفريق يحتاج عشرة أيام على الأكثر، للدخول فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجى، وأضاف عبد الحفيظ، أن حالة محمد محمود تحسنت كثيرا، وبات قريبا للغاية من إعلان جاهزيته وفقا لنتائج الفحوصات الطبية التى خضع لها مؤخرًا.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعب يضع اللمسات الأخيرة على برنامجه التأهيلي؛ للتعافى من آثار جراحة الرباط الصليبي، مؤكدًا أنه بات على أعتاب التواجد رفقة زملائه فى تدريبات الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أنه على تواصل دائم مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم؛ لإطلاعه على كافة المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية. وأضاف عبد الحفيظ، أن فايلرالموجود حالياً فى بلاده لقضاء إجازة لعدة أيام يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق، وعلى تواصل دائم مع جهازه المعاون، وتصله تقارير يومية عن الوحدات التدريبية التى يخضع لها اللاعبون وكل ما يتعلق بالتدريبات اليومية فى ملعب التتش بالجزيرة.

وأكد مدير الكرة بالأهلى أن الفريق سيكون فى حاجة إلى خوض مباراتين وديتين على الأقل من أجل إعلان جاهزيته لعودة المباريات على الصعيدين المحلى والقارى، مُوضحا أن الأمر مازال مبكراً للحديث عن الوديات، ولكن بالطبع نضع هذا الملف فى تخطيطنا للمرحلة المقبلة خاصة بعد العودة بقوة للتدريبات أمس عقب فترة طويلة من الغياب بسبب إنتشار فيروس "كورونا".