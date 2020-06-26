شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك ولعب وجد فى مران الأهلي على ملعب التتش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النادى الأهلى استعداداته لاستئناف النشاط الرياضى يوم 25 يوليو المقبل، بعد عودة الفريق الأحمر إلى التدريبات الأربعاء الماضي، للمرة الأولى منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشرت صفحة النادى الأهلى عبر حسابها الرسمى على فيس بوك مجموعة من صور التدريبات.

وظهر لاعبو النادى الأهلي فى الحالة من الجدية خلال المران الذى شهد بعض التدريبات البدنية وتدريبات بالكرة، وارتدوا القميص "الأخضر" الاحتياطى خلال التدريبات.

كما ظهرت حالة من السعادة وتبادل الابتسامات بين لاعبى القلعة الحمراء، وعلى هامش التدريبات وجه ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى بعض التعليمات إلى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر.

وكان سيزا قد عقد اجتماعاً مع اللاعبين فى ملعب التتش قبل انطلاق المران، لشرح البرنامج التدريبي، الذى قامت المجموعة الأولى بتنفيذه صباح اليوم، وعقب المحاضرة، قام اللاعبون بالجرى حول الملعب، وأداء تدريبات الإحماء بالكرة، تحت إشراف الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

ويستعد الأهلى لاستكمال مباريات بطولة الدورى الممتاز، بعدما بدأ الفريق مرانه على مجموعتين منذ الأربعاء الماضي، عقب إجراء مسحة طبية، والتأكد من سلبية جميع الحالات، سواء للاعبين أو للجهاز فنى والإدارى والعاملين فى بفريق الكرة.



احمد الشيخ



الاهلي

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الشيخ



حوار خاص بين الجهاز الفني



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