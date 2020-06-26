شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى حتى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولى لألعاب القوى تأجيل بطولة العالم التى كان مقررا إقامتها العام الجارى لتقام 2021، وقام الاتحاد الدولى بمخاطبة الاتحادات المحلية بتأجيل البطولة، والمقرر إقامتها فى كينيا لتقام العام المقبل، نظرا للظروف التى تمر بها مختلف دول العالم من تفشى فيروس كورونا .

وتلقى الاتحاد المصرى للعبة خطابا من الاتحاد الدولى يخطره بتأجيل البطولة، وهو ما يترتب عليه تغيير بعض خطط الإعداد، والتى كانت لبطولة العالم جزءا منها .

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وكان الاتحاد المصرى لـألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، رفض إجراء مسحات كورونا للاعبين قبل عودة النشاط الرياضى، المقرر له أول يوليو المقبل، بخوض التدريبات وتحديد موعد المنافسات، وقال سيف شاهين، رئيس اتحاد ألعاب القوى، إنه لن يجرى المسحات فى ظل عدم توافر الأموال بالاتحاد مضيفا، "مش هنعمل مسحات كورونا للاعبين لأننا مش معانا فلوس لعمل المسحة، وكل نادى مسئولى عن لاعبيه اللى عاوز يعمل يعمل، كما أن الاتحاد شكل لجنة طبية لحماية وتوعية اللاعبين عن فيروس كورونا".

كما قرر اتحاد ألعاب القوى تنظيم محاضرات توعية مجانية للمدربين واللاعبين قبل عودة النشاط، حتى يكونوا على قدر كافٍ بكل التعليمات الطبية والتدريبية وعلى مستوى التغذية.

وقال سيف شاهين، رئيس الاتحاد، إن المحاضرات ستشمل كل أفراد منظومة العاب القوى من مدربين ولاعبين لتوعيتهم عن إصابات الملاعب وطرق التغذية السليمة، وكذلك أخطاء التدريب الزائد وكيفية رفع معدل اللياقة البدنية، وذلك خلال الأسبوع الجارى ولحين بدء التدريبات المقرر انطلاقها 1 يوليو المقبل.