شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. تفاصيل خناقة جوزيه مع كابتن الأهلى بسبب وائل جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

يتذكر الكثير من جمهور الأهلى مباراة الفريق أمام سانتوس الأنجولى بملعب الأخير فى الكونفدرالية، والتى خسرها الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية ليودّع البطولة التى انتقل إليها بعد الخروج من دورى الأبطال وقتها.

سافر الأهلى إلى أنجولا وهو فائز على سانتوس بثلاثية نظيفة فى القاهرة لكنه خسر هناك بثلاثية نظيفة أيضاً ويلجأ الفريقان لضربات الجزاء التى أطاحت بالأهلى من البطولة الكونفدرالية، وعقب المباراة رحل مانويل جوزيه المدير الفنى التاريخى للأهلى لأنه سبق واتفق مع منتخب أنجولا لتدريبه.

فى مباراة سانتوس، وتحديداً بين شوطى اللقاء، قام جوزيه بتعنيف شادى محمد قائد الأهلى وقتها فى غرفة الملابس، لاهتزاز مستواه، وقال «جوزيه» وقتها لـ «شادى»، لولا انضمام وائل جمعة لمعسكر المنتخب الوطني لما دفعت بك فى المباراة، وهو ما أثار غضب شادى، وظل يُتمتم بألفاظ وعبارات صعبة وصلت إلى مسامع وائل جمعة الذى استاء كثيراً مما قاله شادى لدرجة وقوع "قطيعة" لفترة طويلة بين جمعة وشادى.