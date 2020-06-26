شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى لزوجها بعد اعتزالها: بناء أسرة معك أولوية..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفاجأة مدوية أعلنتها بطلة مصر في الاسكواش رنيم الوليلي بالأمس، وذلك بعدما أعلنت اعتزالها، وهو الأمر الذى شكل صدمة لمحبيها وعشاق الاسكواش، خاصة أن رنيم الوليلى اعتادت على تصدر التصيف لفترات طويلة علي مستوي العالم في لعبة الاسكواش، وبالتالي كان قرارها بالاعتزال مفاجأة كبيرة أعلنتها عبر حسابها على موقع انستجرام، لتعاود اليوم الحديث حول الأمر من خلال رسالة شكر إلي زوجها طارق مؤمن لاعب الاسكواش.



رنيم الوليلى وزوجها

ونشرت رنيم الوليلى عدة صور وفيديوهات تجمعهما معاً من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت عليها بكتابة: "وأخيرًا أقول لزوجي الرائع أن السفر حول العالم والحصول على مشاركة هذه الرحلة معك كان نعمة كبيرة ، ولكن في الحقيقة لقد كنت صبورًا للغاية ، مما سمح لي بفعل الأشياء على وتيرتي الخاصة .. آمل أن تستمر في التألق في الاسكواش لفترة طويلة جدًا".



طارق مؤمن ورنيم الوليلى



طارق ورنيم

ثم أضافت: "لا أعرف ما يخبئه المستقبل لي من الناحية المهنية ، لكنني أعلم أن إنشاء أسرة مع طارق يمثل أولوية بالنسبة لنا .. وأيا كانت التحديات التي قد تطرحها الحياة في طريقنا، آمل أن أكون على استعداد لمواجهتها، .. قد أقول وداعًا للمنافسة ، لكنني لا أقول وداعًا لكل الذكريات (الجيدة والسيئة) ، وكل الروابط والصداقات التي بنيتها ، وكل الأوقات الجيدة التي قضيتها مع زملائي ، والعديد من الآخرين أشياء رائعة ستعيش معي إلى الأبد، هذا ليس وداعا حزينا ، لأنني أقول اليوم وداعا بقلبي المبتسم".

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