الامارات | أشرف حكيمي يوجه صدمة غير متوقعة لريال مدريد

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شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حكيمي يوجه صدمة غير متوقعة لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني عن مفاجأة غير متوقعة من النجم المغربي أشرف حكيمي حول مستقبله مع ريال مدريد، عقب انتهاء إعارته إلى بروسيا دورتموند بنهاية الموسم الحالي.
وأوضح البرنامج الشهير المختص بتحليل مباريات الدوري الإسباني أن "حكيمي قرر بنسبة 90% عدم العودة إلى ريال مدريد خلال الموسم المقبل".
وأشار إلى أن "العروض الفعلية لدى اللاعب المغربي حالياً من 3 أندية وهي إنتر ميلان وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي".
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