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الامارات | بالفيديو: احتفالات عارمة في ليفربول على أنغام "مو صلاح"

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سهرت جماهير ليفربول حتى الصباح تحتفل بلقب بعد غياب 30 عاماً كما احتفل اللاعبون وتجمعوا سوياً عقب اعلان فوز على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 ليتوج ليفربول رسمياً باللقب قبل سبع جولات من ختام البطولة.

وعقب إعلان "الريدز" بطلاً للدوري خرجت الجماهير تحتفل باللقب بشكل هستيري دون خوف أو حذر من تفشي فيروس “كوفيد- 19”، كما كان لمحمد صلاح هداف الفريق النجم المصري نصيباً كبيراً من الاحتفالات حيث تغنى الجمهور بإسم اللاعب والأغنية الشهيرة له.

يذكر أن ليفربول العام الأخيرة أثبت أنه الأفضل في أوروبا والعالم عقب فوز بلقب ثم الفوز بلقب السوبر الأوروبي ولقب بطولة العالم للأندية وأخيراً الدوري الإنجليزي وهو إنجاز كبير للفريق وهدافه المصري محمد صلاح، الذي لا زال يسطر التاريخ في الدوري الإنجليزي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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