الامارات | بالفيديو: احتفالات عارمة في ليفربول على أنغام "مو صلاح"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: احتفالات عارمة في ليفربول على أنغام "مو صلاح" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سهرت جماهير ليفربول حتى الصباح تحتفل بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاماً كما احتفل اللاعبون وتجمعوا سوياً عقب اعلان فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 ليتوج ليفربول رسمياً باللقب قبل سبع جولات من ختام البطولة.

وعقب إعلان "الريدز" بطلاً للدوري خرجت الجماهير تحتفل باللقب بشكل هستيري دون خوف أو حذر من تفشي فيروس كورونا “كوفيد- 19”، كما كان لمحمد صلاح هداف الفريق النجم المصري نصيباً كبيراً من الاحتفالات حيث تغنى الجمهور بإسم اللاعب والأغنية الشهيرة له.

يذكر أن ليفربول العام الأخيرة أثبت أنه الأفضل في أوروبا والعالم عقب فوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثم الفوز بلقب السوبر الأوروبي ولقب بطولة العالم للأندية وأخيراً الدوري الإنجليزي وهو إنجاز كبير للفريق وهدافه المصري محمد صلاح، الذي لا زال يسطر التاريخ في الدوري الإنجليزي.

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