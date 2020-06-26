شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح بالفوز بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما عن التتويج . وأجرى وزير الشباب والرياضة اتصالا بالنجم المصري وأعرب عن سعادته بالإنجاز الذي حققه صلاح في الدوري الإنجليزي والذي يعد أقوى الدوريات على مستوى العالم . وأضاف الوزير أن محمد صلاح خير سفير للاعبين المصريين في الخارج. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 61,130

تعافي 16,338

وفيات 2,533

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح بالفوز بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.