شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى الحاجة هدى لطفي والدة خالد الدرندلي أمين الصندوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والسادة أعضاء المجلس، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، بخالص التعازي للأستاذ خالد الدرندلي، أمين الصندوق، في وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته (الحاجة هدى لطفي، عضو مجلس إدارة النادي الأسبق). وقدم النادي العزاء لعضو مجلس الإدارة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 61,130

تعافي 16,338

وفيات 2,533

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