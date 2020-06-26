شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفيت منذ قليل والدة أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي، خالد الدرندلي، الأستاذة هدى موسى في أحد مستشفيات القاهرة.

وتعتبر هدى موسى من أقدم وأهم سيدات النادي الأهلي حيث شغلت منصب عضو مجلس الإدارة لعدة مرات من قبل، وتعتبر من الرائدات داخل النادي الأهلي.

وتقدم النادي الأهلي بالعزاء في وفاة تلك الشخصية المؤثرة بين أعضاء النادي، فيما خص محمود الخطيب، رئيس النادي، في بيانه تقديم العزاء لخالد الدرندلي.