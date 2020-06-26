شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو لمحمد صلاح: تهانينا لك.. نحن فخورون بك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ أحمد حسام ميدو، نجم مصر السابق، محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عامًا.
وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «مبروك لليفربول، وتهانينا لمحمد صلاح، نحن فخورون بك».
وفاز ليفربول باللقب بعد هزيمة مانشستر ستي على يد تشيلسي بهدفين لهدف، على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن لقاءات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.
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