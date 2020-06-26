شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك بعد تتويج ليفربول: الحلم أصبح حقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، بالتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز. وكتب فان دايك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في نهاية العاصفة، هناك سماء ذهبية.. لقد فعلناها!! الحلم أصبح حقيقة». وفاز ليفربول باللقب رسميًا، بعد هزيمة مانشستر ستي على يد تشيلسي بهدفين لهدف، ضمن لقاءات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 61,130

تعافي 16,338

وفيات 2,533

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