شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تفاصيل عقد فايلر مع الأهلى بعد زيادة راتبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر مطلعة داخل النادى الأهلى تفاصيل العقد الجديد للسويسرى رينيه فايلر، مع القلعة الحمراء، حيث كان يحصل الخواجة السويسرى على راتب شهري تقدر قيمته بـ188 الف دولار شهرياً بينما يحصل برفقة جهازه المعاون على 232 الف دولار شهرياً ، كاشفين أن قيمة عقد المدرب وجهازه زادت عن قيمة العقد الحالي، حيث سيحصل فايلر وجهازه المعاون على 300 الف دولار شهرياً، ويُبقي فايلر على جهازه المعاون بالكامل والمكون من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، ديفيد سيزا مدربا عاما، سامي قمصان مدرب مساعد بينما طلب فايلر تعيين طبيب نفسي مصري وهو الأمر الذي وافقت عليه الإدارة الحمراء.

كانت نفس المصادر قد أكدت لـ"الخليج 365" عن نجاح الإدارة فى التجديد للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر، لمدة موسم جديد.

وأكدت المصادر أن الساعات الأخيرة شهدت اتفاق حول جميع البنود التعاقدية بعد أن أبدى فايلر موافقة سابقة على البقاء داخل القلعة الحمراء بشرط موافقة أسرته وهو ما حدث بالفعل بعد الجلسة التي عقدها فايلر مع أسرته عقب سفره لسويسرا منذ أيام.

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وأشارت المصادر إلى أن فايلر أرسل منذ قليل العقود موقعة بعد اصطحابها معه لسويسرا اثناء زيارته لأسرته، حيث عقد فايلر ومحاميه الخاص جلسة أونلاين مع إدارة الأهلي مساء أمس الخميس وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة شهدت الاتفاق على كافة البنود التعاقدية، وأصر فايلر على تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط رغم أن الإدارة الحمراء كانت تصر على تجديد عقده لمدة موسمين، وهو الأمر الذي طلب فايلر أن يحدث بعد انتهاء الموسم القادم بالتراضي بين الطرفيين كما حدث في العقد الحالي.

وترى إدارة الاهلي أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الأن فالمدرب تولّى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي وحصد معه السوبر المحلي (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلي قمة الدوري حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلي ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء .

وتضمن عقد فايلر مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الثاني حال الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائي ، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد في الموسم الثاني حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري أو أفريقيا ، إلا أن الإدارة الحمراء جددت عقد فايلر دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن.