شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. طاهر أبو زيد يهدى الأهلى الكأس أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 26 يونيو 1992 ، أقيمت المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، بين الأهلي حامل اللقب، مع الزمالك بطل الدوري، في المواجهة رقم 26 للفريقين في مسابقة كأس مصر، والسابعة عشر في نهائي البطولة ،في مواجهة ثأرية لكلا الفريقين، الأهلي في أسوأ حالاته الفنية بعد أن أنهى مسابقة الدوري في المركز الرابع بصعوبة ، ويريد تعويض جماهيره بالحفاظ على اللقب، ورد اعتباره أمام غريمه التقليدي الذى فاز فى الدور الثاني بهدف دون رد، أحرزه أيمن منصور.

بينما دخل الزمالك المباراة، ويسعى لجمع لقبى الدوري، والكأس للمرة الثالثة في تاريخه، وكذلك رد اعتباره أمام الأهلي الذى أخرجه من قبل نهائي النسخة السابقة بهدفين دون رد سجلهما محمد رمضان، وفي الدور الأول بهدف دون رد سجله محمد رمضان أيضا.

وبقيادة تحكيمية للفرنسي جيرارد ميشيل، تقدم الأهلي بعد مرور 11 دقيقة فقط، عن طريق أيمن شوقي، وتعادل الزمالك عن طريق رضا عبدالعال في الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني ،بينما يتوقع الجميع اللجوء إلى وقت إضافي، الذي يخشاه لاعبو الأهلي وجماهيره بسبب انخفاض المعدل البدني، وتفوق الأبيض بشدة، احتسب الحكم الفرنسي ضربة حرة مباشرة تصدى لها قائد الأهلي طاهر أبوزيد ترتد من صدر حسين السيد حارس الزمالك لتجد المتابع أيمن شوقي الذى يسكنها الشباك ويعلن احتفاظ الأهلي بلقبه للعام الثاني على التوالي.

تشكيل الأهلي في المباراة النهائية جاء مكونا من: أحمد شوبير، علاء عبدالصادق، محمود صالح، حمادة صدقي، محمد سعد، علاء ميهوب، جمال مساعد، عمرو أنور، أسامة عرابي، أيمن شوقي، محمد رمضان ، وأجرى أنور سلامة المدير الفني للأهلي تغييرين، فى بداية الشوط الثاني دفع بهادي خشبة بديلا لعلاء ميهوب، وفى الدقيقة 20 من الشوط الثانى دفع بطاهر أبوزيد كابتن الفريق بديلا لعمرو أنور.

Advertisements

وبينما كانت تشكيلة الإسكتلندي ديفيد مكاي للمباراة النهائية مكونة من: حسين السيد، حسين عبداللطيف، أشرف قاسم، نبيل محمود، أحمد رمزي، عصام مرعى، إسماعيل يوسف، رضا عبدالعال، النيجيري إيمانويل إيمونيكي، جمال عبدالحميد، أيمن منصور ، وفى بداية الشوط الثاني نزل خالد الغندور بديلا إيمانويل إيمونيكي ، وفى الدقيقة 62 نزل عفت نصار بديلا لجمال عبدالحميد.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.