شكرا لقرائتكم الزمالك يتلقى عرضًا جديداً لضم جون أنطوى مقابل 15 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم أحد الوسطاء بعرضاً إلى مسئولى الزمالك لضم الغانى جون أنطوى، مهاجم بيراميدز، فى الموسم المقبل، مقابل سداد 15 مليون جنيه إلى ناديه، وسبق تلقى النادى الأبيض ترشيحات لضم المهاجم الغانى فى فترات سابقة إلا إنه لم يتم حسم أمره خاصة إن قائمة الأجانب مكتملة بالنادى الأبيض، على أن يتم حسم المسألة بشكل نهائى بعد عرض الأمر على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك.

ويمتلك فريق الزمالك بين صفوفه، 7 أجانب هم فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم المقرر استمرارهم ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو والإيفوارى رزاق سيسيه والمغربى حميد أحداد والنيجيرى معروف يوسف بخلاف الحصول على توقيع الجناح الأنجولى آرى بابل إضافة إلى الاتفاق مع التونسى حمزة المثلوثى حول الانضمام للزمالك ، لذا يقوم مسئولى القلعة البيضاء بالعمل جيدا على حسم موقف الأجانب قبل إبرام صفقة جديدة.

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فيما قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، إرسال خطابًا رسميًا إلى نادى الرجاء المغربى، بشأن إعادة المغربى حميد أحداد لاعب الفريق المعار للنادى المغربى، عقب نهاية فترة الإعارة، وذلك لبحث مصيره مع إدارة نادى الزمالك خاصة بعد تلقى مجموعة من العروض للاعب التى ترغب إدارة الكرة فى مناقشتها معه خلال الفترة المقبلة ويأتى الخطاب الرسمى الذى سترسله إدارة الكرة بنادى الزمالك إلى الرجاء المغربى خلال الفترة الحالية، فى ضوء العلاقات الطيبة التى تربط الناديين حيث ترغب الإدارة البيضاء فى الحصول على خدمات لاعبها عقب نهاية الإعارة مباشرة، لمناقشة كافة الأمور التى تخص مستقبله فى الموسم الجديد سواء بالعودة إلى صفوف الفريق أو الموافقة على أحد العروض المقدمة له.

ويمتلك أحداد مجموعة من العروض من أندية الدورى المغربى، إلا إن إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة تؤجل مناقشتها انتظاراً لنهاية إعارته مع الرجاء المغربى، كما أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك قد أشاد باللاعب بعد متابعته مع الرجاء المغربى بعدما تم إعارته من جانب الزمالك لصفوف الفريق المغربى، بعد الموسم الذى قضاه مع الفارس الأبيض عقب شرائه من الدفاع الجديدى المغربى.

وتناقش إدارة الكرة بنادى الزمالك مع كارتيرون خلال الفترة الجارية كافة الأمور الخاصة بموقف اللاعبين المعارين إلى الأندية الأخرى من أجل حسمها خلال الفترة المقبلة بشكل نهائى، خاصة فى ظل حرص إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة على الانتهاء مبكرا من الترتيب لشكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل حيث سيتم حسم كافة الأمور مع الفرنسى باتريس كارتيرون.