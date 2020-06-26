شكرا لقرائتكم حسام البدرى ينعى وفاة والدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بخالص العزاء للمحاسب خالد الدرندلى أمين صندوق النادي الأهلي لوفاة والدته اليوم ، وحرص البدري على مواساة الدرندلى فى مصابه الاليم متمنيا أن يتغمد المولى عز وجل الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

و توفيت منذ قليل السيدة هدى لطفى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق ووالدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى الحالى، بعد معاناة خلال الأيام الماضية مع المرض.

كما تقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات النادى الرياضية بخالص التعازى لخالد الدرندلى فى وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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أصيبت السيدة هدى لطفي والدة خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ليتم وضعها في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بسبب حالتها الحرجة، قبل أن يعلن الدرندلي وفاتها صباح اليوم .

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة ، وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.