شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح هاتفيا بعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصال هاتفي باللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الانجليزي، لتهنئته بعد حصول فريقه على لقب الدوري الانجليزي لكرة القدم وذلك بعد غياب ٣٠ عاما.

وخلال الاتصال أعرب وزير الرياضة عن سعادته بهذا الانجاز الذي حققه لاعب مصري محترف في الدوري الانجليزي الذي يعد من أقوى الدوريات الكروية على مستوى العالم ، وأضاف صبحي ان محمد صلاح يعتبر نموذج لشاب مصري استطاع ان يحقق إنجاز غير مسبوق يشهد به الجميع، مشيرا الي انه خير سفير للاعبين المصريين في الخارج.

وتوج فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح بطلا للدوري الإنجليزي رسميا بعد غياب 30 عاما ، حيث جاء تتويج رفاق الفرعون المصري باللقب عقب خسارة منافسة مانشستر سيتي أمام تشيلسي مساء اليوم الخميس بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة 31 من البريميرليج.

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سجل هدفي البلوز بوليسيتش في الدقيقة 36 من الشوط الأول وويليان من ضربة جزاء في الدقيقة 78، بينما أحرز هدف مانشستر سيتي اللاعب دي بروين في الدقيقة 55 ، وتوقف رصيد مان سيتي عند 63 نقطة، بينما يمتلك ليفربول 86 نقطة ليستعيد الريدز اللقب الغائب منذ 30 عاما.

وتعتبر هذه المرة رقم 19 في تاريخ الريدز ليبقى على بعد لقب واحد من مانشتسر يونايتد الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبريميرليج.

يذكر أن محمد صلاح ينافس بقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي بعد أن وصل للهدف 17 يحتل بها المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي متصدر هدافي البريميرليج برصيد 19 هدفًا.