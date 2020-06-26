شكرا لقرائتكم حسين السيد يقترب من غلق صفحة الأهلى للأبد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن كشفت الساعات الأخيرة من مصادر مطلعة داخل النادى الأهلى لـ"الخليج 365" عن نجاح الإدارة فى التجديد للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر، لمدة موسم جديد.

أصبح مستقبل حسين السيد الظهير الأيسر للأهلى في طي النسيان خاصة بعد أن أكد المدير الفنى في العديد من المناسبات عدم حاجته لخدمات اللاعب

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وسبق لحسين السيد أن خاض تجربة قصيرة على سبيل الإعارة مع فريق الاتفاق السعودي في الموسم الماضي قبل أن ينتقل لصفوف الصفاقسي

وكانت قد كشفت تقارير صحفية تونسية، إن حسين السيد لاعب فريق الصفاقسي، المعار من الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري، رفض العودة في الوقت الحالي إلى تونس للانضمام إلى تدريبات فريقه، استعداد لاستئناف منافسات الدوري.

وتزامن مع بقاء حسين في القاهرة أكدت المصادر من داخل النادي الاهلى أن الساعات الأخيرة شهدت اتفاق حول جميع البنود التعاقدية بعد أن أبدى فايلر موافقة سابقة على البقاء داخل القلعة الحمراء بشرط موافقة أسرته وهو ما حدث بالفعل بعد الجلسة التي عقدها فايلر مع أسرته عقب سفره لسويسرا منذ أيام.