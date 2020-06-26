شكرا لقرائتكم سلام كورونا يظهر في مران الأهلى لليوم الثانى على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب أحمد الشيخ جناح النادي الاهلى نظيره ميشيل ياناكوني مدرب حراس الفريق بسلام التباعد الاجتماعي المعروف بسلام كورونا



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وظهر سلام كورونا لليوم الثانى على التوالي حيث لازالت التخوفات من فيروس كورونا مسيطرة على المشهد الرياضى برمته داخل مصر وخارجها ويعود فريق النادي الاهلى لتدريباته الجماعية بعد توقف دام 100 يوم

سلام كورونا كانت أحد المشاهد البارزة في مران الفريق أمس أيضا بين جونيور اجاي ومجدي افشه صانع ألعاب الفريق

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ويقود مران الأهلي لليوم الثاني على التوالي ديفيد سيزار المدرب العام للفريق لحين عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من بلاده حيث يقضي أجازة هناك لعدة أيام ، ويخوض الفريق المران وسط إجراءات إحترازية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية الأحد الماضي لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة وجاءت نتيجة الجميع في الفريق سلبية ليطمأن مسئولو النادي على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز.