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مدرب حراس الأهلي يجتمع بصالح جمعة داخل التتش

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جدة - عمرو شويل عقد ميشيل ياناكوني مدرب حراس مرمى الأهلي جلسة سريعة مع صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر على هامش مران الفريق الأحمر اليوم بملعب التتش ضمن تحضيراته لاستئناف مسابقة .

ويخوض الأهلي مرانه لليوم الثالث على التوالي منذ العودة لاستئناف التدريبات الجماعية بعد قرار رفع الحظر عن عليق الأنطة والسماح للأنجية بخوض التدريبت الجماعية.

ويواجه صالح جمعة مشكلة في عدم المشاركة مع الأهلي منذ قدوم رينيه فايلر لتدريب الأهلي، ويراه لا يلتزم بتنفيذ تعليماته الفنية.

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