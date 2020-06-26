شكرا لقرائتكم مدرب حراس الأهلي يجتمع بصالح جمعة داخل التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد ميشيل ياناكوني مدرب حراس مرمى الأهلي جلسة سريعة مع صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر على هامش مران الفريق الأحمر اليوم بملعب التتش ضمن تحضيراته لاستئناف مسابقة الدوري المصري. ويخوض الأهلي مرانه لليوم الثالث على التوالي منذ العودة لاستئناف التدريبات الجماعية بعد قرار رفع الحظر عن عليق الأنطة الرياضية والسماح للأنجية بخوض التدريبت الجماعية. ويواجه صالح جمعة مشكلة في عدم المشاركة مع الأهلي منذ قدوم رينيه فايلر لتدريب الأهلي، ويراه لا يلتزم بتنفيذ تعليماته الفنية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب حراس الأهلي يجتمع بصالح جمعة داخل التتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.