محمد شريف ينتظر خبر سعيد في الأهلى

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جدة - عمرو شويل أبدى المدير الفنى رينيه فايلر إعجابه بمهارات اللاعب محمد شريف المعار من الأهلى لفريق انبي وكشفت مصادر مطلعة من داخل القلعة الحمراء عن اقتراب عودة اللاعب مرة أخرى لصفوف الفريق بعد انتهاء مدة اعارته

وكان قد كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بفريق إنبي مصير اللاعب قائلا أنه مربوط بقرار النادي الاهلى

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة داخل النادى الأهلى لـ"الخليج 365" عن نجاح الإدارة فى التجديد للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر، لمدة موسم جديد.

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وأكدت المصادر أن الساعات الأخيرة شهدت اتفاق حول جميع البنود التعاقدية بعد أن أبدى فايلر موافقة سابقة على البقاء داخل القلعة الحمراء بشرط موافقة أسرته وهو ما حدث بالفعل بعد الجلسة التي عقدها فايلر مع أسرته عقب سفره لسويسرا منذ أيام.

وحصل فايلر حالياً على راتب شهري تقدر قيمته بـ188 الف دولار شهرياً بينما يحصل برفقة جهازه المعاون على 200 الف دولار شهرياً ، كاشفين أن قيمة عقد المدرب وجهازه زادت عن قيمة العقد الحالي، حيث سيحصل فايلر وجهازه المعاون على 238 الف دولار شهرياً، ويُبقي فايلر على جهازه المعاون بالكامل والمكون من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، ديفيد سيزا مدربا عاما، سامي قمصان مدرب مساعد بينما طلب فايلر تعيين طبيب نفسي مصري وهو الأمر الذي وافقت عليه الإدارة الحمراء.