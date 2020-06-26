شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يجرى مسحة كورونا الثانية استعداداً للدوري.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى فريق طلائع الجيش منذ قليل، مسحة كورونا الثانية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى استعداداً لإستئناف بطولة الدوري ، و إنتظار تحديد الموعد والإعلان عن جدول المباريات من قبل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة و لجنة المسابقات بالجبلاية ، خلال الأسبوع المقبل.

خاض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريبا يومى الأربعاء والخميس على مجموعتين باستاد جهاز الرياضة العسكرى بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا ، فيما قرر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، إلغاء مران فريقه اليوم والاكتفاء بإجراء مسحة كورونا الثانية،

وفى وقت سابق، أعلن العميد أحمد فؤاد المهدى أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا التى تم إجراؤها ظهر الأحد جاءت سلبية، وقال المهدى، "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الطلائع سلبية تماما"، موضحًا أن هناك اهتماما بالغًا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الطلائع.

واستقر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على ملامح فترة إعداد فريقه استعداداً لاستئناف مباريات الدورى، ومن المقرر تقسيم الفريق لمجموعتين فى الأسبوع الأول تتدرب كل واحدة بمفردها، على أن يكتمل قوام الفريق ويتدرب بشكل كامل بداية من الأسبوع الثانى، فيما يعتزم عبد الحميد بسيونى إقامة معسكر مغلق لمدة 11 يوماً بالقاهرة فى نهاية فترة الإعداد وقبل أول مباراة رسمية، وأجرى لاعبو الطلائع والجهاز الفنى مسحة كورونا الأولى صباح الأحد الماضى استعداداً لعودة التدريبات .

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ويغيب الثنائى أحمد علاء مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش ومحمد سعد سمير مدافع الطلائع الصاعد عن فترة إعداد فريقهما استعداداً لعودة الدورى بسبب استمرار معاناتهما من الإصابة، حيث يخضع أحمد علاء المصاب بالرباط الصليبى لجلسات تأهيل، فيما لا يزال محمد سعد سمير مدافع الفريق الصاعد فى فترة الراحة عقب إجرائه جراحة باليد، فيما عدا الثنائى يصبح فريق الطلائع كامل العدد لبداية التدريبات بعد انتهاء مسحات كورونا .

من جهته، حرص العميد أحمد فؤاد، مدير الكرة بالطلائع، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة ضمن خطة مواجهة الفيروس اللعين، واستعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف تدريبات الفريق، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا استعداداً لاستئناف التدريبات