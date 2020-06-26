شكرا لقرائتكم محمد سلطان : سلبية المسحة الثانية لفريق مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ، أن نتائج المسحة الثانية لفريق مصر المقاصة لإختبارات فيروس كورونا جاءت سلبية بالكامل ، وبالتالي من حق الفريق استكمال تدريباته استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري والتي ستيتم تحديدها من قبل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

أكد اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان تسلمت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو فريق نادى بيراميدز الأربعاء الماضى، بعدما ظهرت سلبية نتيجة المسحة الأولى لجميع العاملين بالنادى، حيث جاءت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها جميع العاملين ببراميدز سلبية كذلك مثل نتيجة المسحة الأولى ليكون أول فريق خضع للمسحتين وجاءت سلبية تماما.

ونفذ فريق بيراميدز جميع الاشتراطات المطلوبة من اللجنة الطبية لاتحاد الكرة ووفر جميع الإجراءات الاحترازية، وبات بمقدوره خوض التدريبات الجماعية فى الأيام المقبلة عقب ثبوت سلبية المسحتين استعداداً لإستئناف بطولة الدورى فى أغسطس المقبل.

Advertisements

وكشف اتحاد الكرة عن مواعيد المسحة الثانية التى سيخضع لها لاعبو أندية الدورى الممتاز بعد إجراء أغلب الأندية للمسحة الأولى مؤخراً، وظهر معها 11 حالة إيجابية من أندية طنطا وإنبى والمقاولون العرب والاتحاد السكندرى.

وأجرى لاعبو حرس الحدود المسحة الثانية فى الحادية عشرة صباح الجمعة وفى نفس الوقت فريق وادى دجلة بمقر تدريبه، ويجرى لاعبو طلائع الجيش المسحة فى الواحدة ظهرا من نفس اليوم، ولاعبو الإنتاج الحربى بذات التوقيت بملعبه.

السبت يخضع لاعبو سموحة والمقاولون العرب للمسحة الثانية فى التاسعة صباحا، بينما يخضع لاعبو الاتحاد السكندرى وإنبى للمسحة فى الساعة الحادية عشرة صباحا، ويوم الأحد يخضع لاعبو الأهلى والمصرى لاختبار المسحة الثانية فى التاسعة صباحا وفى الحادية عشرة صباحا يجرى لاعبو طنطا الحربى المسحة الثانية. وتجرى يوم الاثنين فى التاسعة صباحا المسحة الثانية للاعبى مصر المقاصة ويوم الأربعاء فى التاسعة صباحا يجرى أسوان مسحته الثانية بالمركز الأولمبى بالمعادي.