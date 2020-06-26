شكرا لقرائتكم سموحة يعلن الإجراءات الاحترازية قبل فتح النادى ..تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة فرج عامر عن بعض التعليمات و الإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها من جانب أعضاء الجمعية العمومية بالنادى تزامنا مع فتح المنشات الرياضية وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء ووزارة الشباب و الرياضة ، وتم مخاطبة الأعضاء برسالة تتضمن كل التعليمات و الإجراءات .

جاءت رساله مجلس إدراة نادى سموحه للاعضاء قبل فتح النادى كالتالي : السادة أعضاء نادى سموحة الكرام ،يمر العالم بأزمة لم نشهدها من قبل ، أزمة وباء كورونا هي تجربة جديدة علي الجميع ويتطلب التعامل معها بحكمة وحرص وحذر شديد ، ونعلم جميعا أن ما يمر به الأعضاء وأولادنا الصغار من حرمانهم من النادي شيء صعب علي الجميع ، ولكن الحفاظ علي صحة وأمن الأعضاء والعاملين هي الأولوية الأولي ولا تهاون فيها ، المسئوليه في وباء كورونا ليست مسئولية فردية ولكن مسئولية جماعية وتضامنية يتحمل تبعياتها الجميع وعلينا جميعا أن نتعاون للمرور من الأزمة بسلام بإذن الله .



بيان

بيان سموحه لأعضاء الجمعية العمومية

قرر مجلس إدارة نادي سموحه فتح النادي تدريجيا بداية من أول يوليو كمرحلة أولى ولمدة إسبوعين كتجربة ومرحلة إختبارية ، مع مراجعة يومية للأوضاع و يتم الانتقال من مرحلة لأخري حسب تطور الأوضاع وحسب إلتزامنا في تنفيذ التعليمات. وأؤكد أنه سيتم تطبيق الإجراءات بحزم علينا جميعا بدون إستثناء.

سيتم فتح النادي بالشكل التالي :

1- مواعيد العمل بالنادي من ٩ص وحتى 7م

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2- إرتداء الكمامة إجباري للدخول الي النادي مع الإلتزام بإرتدائها طوال فترة التواجد بالنادي مع قياس الحرارة عند الدخول.

3- فتح باب تجديد الإشتراكات وستكون المواعيد من 8 ص وحتى 4 م .

4- فتح مركز الخدمات وستكون المواعيد من 9 ص وحتى 2 ظ

5- سيكون متاح للأعضاء إستخدام التراك الخاص بالنادي .

6- يمنع دخول الزائرين.

7- يمنع دخول النادي لمن هم أقل من 12 سنة .

8- يسمح دخول السيارات مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية.

9- لا توجد خدمات أخرى ولا أنشطة للفرق الرياضية هذه المرحلة، ويستمر إغلاق جميع مرافق النادي الغير مذكورة في هذا البيان الي اشعار آخر ، و نناشد الجميع الإلتزام بالتعليمات و التعاون مع الإدارة في المرحلة الاولي لإنجاح الفتح التدريجي للنادي و نتمني للجميع الصحة و السلامة و الامان.