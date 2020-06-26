شكرا لقرائتكم وفاة هدى لطفى والدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفيت منذ قليل السيدة هدى لطفي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي السابق ووالدة خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي الحالي بعد معاناة خلال الأيام الماضية مع المرض.

فيما تقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية بخالص التعازي لخالد الدرندلي في وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وأتخذ الأهلي العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بعد عودة فريق الكرة للتدريبات بداية من أمس الأربعاء وأبرزها ، التدريب في توقيت واحد ممنوع، حيث استقر الجهاز الفنى للأهلي على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية في تمام العاشرة والنصف صباحاً، ووزع الجهاز الإداري الأدوات الخاصة بالتدريب على اللاعبين والتى سيتم استخدامها فى التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة فى التدريبات منذ وصوله لمقر النادي، في الوقت الذي تم التأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التى سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.

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وأتخذ مسئولو الأهلي قراراً بمنع اللاعبين من ترك ملابسهم فى النادى لغسلها، مطالبين نجوم الفريق باصطحاب ملابس التدريب معهم للمنزل لغسلها هناك على أن يكونوا جاهزين للتدري مباشرة بمجرد وصولهم للنادي، ولن يسمح للاعبى الأهلي بالاستحمام فى النادى، حيث سيتوجه اللاعبون إلى بيوتهم مباشرة بعد التدريب دون الاستحمام أو خوض أى تدريبات استشفائية فى الجاكوزى والجيم منعا لانتقال فيروس كورونا.

وأغلق مسئولو النادي الجراج الخاص باللاعبين والمتواجد خلف ملعب التتش بالجزيرة بشكل مؤقت بسبب وباء كورونا، حيث تم تبليغ اللاعبين بركن سيارتهم خارج أسوار النادي خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء الاحترازات الخاصة بفيروس كورونا.