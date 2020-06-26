شكرا لقرائتكم صلاح يحتفل ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجح المصري محمد صلاح رفقة زملائه في إنهاء صيام ليفربول الطويل عن لقب الدوري الإنجليزي، بعدما بات الفريق الأحمر بطلاً للدوري الإنجليزي، عقب خسارة منافسه مانشستر سيتي أمام تشيلسي يوم الخميس، ليتوج ليفربول بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990.

وخسر مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني أمام مضيفه تشيلسي يوم الخميس بهدفين مقابل هدف، ليضمن فريق المدرب يورغن كلوب تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

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ونجح محمد صلاح في اعتلاء صدارة هدافي فريقه خلال المواسم الثلاث التي قضاها رفقة فرق الشمال الإنجليزي، إذ نجح في تسجيل 71 هدفاً في مباريات الدوري الإنجليزي، متصدراً ترتيب الهدافين في موسم 2017-2018، وشريكاً في الموسم الماضي، ويملك حالياً 17 هدفاً بفارق هدفين عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، مع بقاء 7 جولات على نهاية المسابقة.

وكان ليفربول على أعتاب تحقيق اللقب الموسم الماضي، إلا أنه فقده في الجولة الأخيرة لمصلحة مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة، إلا أنه عوض ذلك بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا وسجل حينها محمد صلاح الهدف الأول في مرمى توتنهام في المباراة النهائية، قبل أن يضيف البلجيكي ديفوك أوريغي الهدف الثاني.

وسبق لصلاح أن حمل بطولة الدوري الإنجليزي وذلك إبان فترة لعبه في تشيلسي الإنجليزي تحت إشراف البرتغالي مورينيو، قبل أن ينتقل إلى إيطاليا، ويعود منها إلى ليفربول الذي حقق معه العديد من الأرقام القياسية، خصوصاً في موسمه الأول.