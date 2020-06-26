شكرا لقرائتكم فان ديك.. "متمرد" قاد ليفربول إلى لقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتبر الكثيرون من متابعي الدوري الإنجليزي، المدافع الهولندي فيرجل فان ديك أحد أسباب تطور مستوى ليفربول في المواسم الأخيرة التي شهدت وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وفوزه بأحدهما، وكذلك المنافسة على الدوري الإنجليزي والفوز به بعد 30 عاماً من الانتظار.

ولم يلفت الفتى المولود في مدينة بريدا الهولندية الأنظار عند وصوله إلى الدوري الإنجليزي في صيف 2015 كلاعب في ساوثهامبتون قادماً من سيلتك الاسكلتندي، إلا أنه بعد ذلك التاريخ بعامين جذب أنظار وسائل الإعلام البريطانية عندما قدم طلباً مفاجئاً يعرب فيه عن رغبته بالانتقال إلى ليفربول، قبل أن يعتذر عن ذلك ويقضي 6 أشهر مع ساوثهامبتون، وسط إجراءات إدارة اتخذتها إدارة ناديه السابق بحقه.

Advertisements

وفي شتاء 2018 دفع ليفربول 75 مليون جنيه إسترليني لجلب "فيرجل"، وسرعان ما أثبت الهولندي العملاق جدارته في قيادة خط دفاع ليفربول الذي عانى بعض الشيء في المواسم السابقة، وأنهى الأحمر الشمالي الموسم بـ38 هدفاً في مرماه.

وخرج ليفربول بـ22 هدفاً في مرماه الموسم الماضي، وكان قريباً من تحقيق البطولة إلا أن مانشستر سيتي حسم اللقب في الجولة الأخيرة، لكنه عوض ذلك بالتتويج الأول في دوري أبطال أوروبا منذ 14 عاماً عندما هزم مواطنه توتنهام في ملعب "واندا ميتروبوليانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وفي الموسم الحالي، تلقى ليفربول 21 هدفاً، كأفضل خط دفاع في الدوري الإنجليزي وبفارق 8 أهداف عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.