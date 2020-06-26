شكرا لقرائتكم أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي حطمها ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق ليفربول عدة أرقام قياسية بفوزه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، ليحتفل أنصاره بالبطولة قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.
وكان تشيلسي تغلب على مانشستر سيتي ليعلن فوز ليفربول الذي يقوده الألماني يورغن كلوب ببطولة الدوري التاسعة عشرة في تاريخه والأولى منذ عام 1990.
وفي الموسم الحالي، استطاع ليفربول تحطيم عدد من الأرقام كما كان قريبا من تحقيقه دون هزيمة قبل السقوط أمام واتفورد بثلاثية نظيفة، إذ حقق 18 فوزاً متتالياً وهو الأعلى، كما سجل 23 انتصارا متتالياً على ملعبه أنفيلد. ووصل إلى 44 مباراة دون هزيمة ليكون الثاني خلف أرسنال الذي حقق البطولة بلا هزيمة في 2004.
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