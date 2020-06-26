بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. أرقام قياسية جديدة في انتظار ليفربول ومحمد صلاح

فاز نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخب مصر محمد صلاح، رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للمرة الأولى له بمسمى "البريميرليج" بعد 30 عاماً.

وكان أقرب ملاحقي ليفربول، مانشستر سيتي، قد خسر أمس الخميس أمام تشيلسي بنتيجة هدفين لهدف، ليتسع فارق النقاط بين الفريقين إلى 23 نقطة، قبل سبع جولات من نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي رسمياً وتحقيق للعديد من الأرقام القياسية في هذا الموسم الاستثنائي لكتيبة الريدز، إلا أن هناك بعض الأرقام القياسية التي تناديه في الأسابيع المقبلة من بريميرليج، من أجل تحطيمها وحفر اسمه عليها ليكون قد جنى الأخضر واليابس في الموسم الحالي 2019-2020.

وينتظر ليفربول الحصول على 15 نقطة إضافية في المباريات السبع المتبقية من بطولة البريميرليج، لكسر الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد والذي يملكه مانشستر سيتي عندما جمع 100 نقطة في موسم 2017-2018، فيما يمتلك الريدز حالياً 86 نقطة.

كما أن فوز "الريدز" في مبارياته الثلاثة المتبقية على ملعبه "آنفيلد" سيضعه على رأس أندية الدوري الإنجليزي التي تنجح في تحقيق الفوز في جميع مبارياتها الـ19 بملعبه في موسم واحد، فلم يستطع أي فريق حتى الآن تحقيق ذلك.

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وفي حال فوز ليفربول بمبارياته الثلاثة المتبقية على ملعبه، فإنه سيحقق رقماً قياسياً جديداً يتمثل في أنه سيكون أول فريق يحصد أكبر عدد من النقاط داخل الديار في موسم واحد والذي يتقاسمه حالياً تشيلسي 2005-2006 ومانشستر يونايتد 2010-2011 ومانشستر سيتي 2011-2012 وحصد كل منهم 55 نقطة.

بالإضافة إلى ذلك، ليفربول في حاجة لتحقيق الفوز في 5 مباريات أخرى من السبع المتبقية، لتحطيم الرقم المسجل باسم مانشستر سيتي والبالغ 32 فوزاً في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، حيث حقق "الريدز" 28 انتصاراً حتى الآن.

كما أن فوز ليفربول في جميع لقاءاته المتبقية، سترفع رصيده من النقاط إلى 107، وحينها سيون قد حطم الرقم القياسي لنادي ريدينج في أكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي بكل درجاته "106 نقاط في 2005-2006".

ويسعى ليفربول إلى تحقيق رقم قياسي آخر، وهو الفوز بالدوري الإنجليزي بأكبر فارق في النقاط بينه وبين الوصيف، خاصة أن مانشستر سيتي حقق الرقم القياسي في أكبر فارق نقاط حين حصد اللقب بفارق 19 نقطة في 2017-2018.

ويمكن لليفربول أن يعادل رقم مانشستر سيتي القياسي في الفوز خارج ملعبه (16 انتصاراً)، حال فوزه في الأربعة مباريات المتبقية خارج "آنفيلد"، وذلك بعدما نجح في تحقيق الفوز في 12 مباراة من 15 مباراة خارج ملعبه حتى الآن.