شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يستعد لاستقبال أعضاء النادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نادى الشمس لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية، وفقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الرياضة بفتح المنشآت الرياضية لاستقبال الأعضاء، وتم نشر التعليمات و الإجراءات الاحترازية فى كل أنحاء النادى، لتوعية الأعضاء وإخطارهم بالتعليمات التى يجب تطبيقها لضمان سلامتهم.

وجاء فى اللافتات التى انتشرت بالنادى أنه يجب ارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافة بين الأفراد، وكذلك تجنب المصافحة لعدم انتشار العدوى، والتنبيه أنه حال عدم ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالنادى سيتم تطبيق الغرامة .

وفتح نادى الشمس أبوابه لاستقبال الأعضاء الذين حرصوا على الحضور لسداد رسوم تجديد العضوية، وفقا للإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الشباب والرياضة. وحرص أسامة أبو زيد، رئيس النادى، على تفقد سير أعمال سداد رسوم العضوية، والاطمئنان على سلامة الأعضاء مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مثل قياس درجات الحرارة، بجانب التعقيم المستمر كل نصف ساعة

كان أشرف صبحى قد كشف أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى أن الفترة من 15 يونيو الجارى وحتى أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة.

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الاشتراطات الطبية فى نادي الشمس

شروط نادي الشمس لدخول الأعضاء