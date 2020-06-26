شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد عقد فايلر ينهي أحلام صالح جمعة فى البقاء بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبخرت أحلام صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلى، فى البقاء بصفوف المارد الأحمر الموسم المقبل، فى ظل عدم قناعة رينيه فايلر المدير الفنى بما يفعله اللاعب فى التدريبات ويرى أنه غير ملتزم بالتعليمات الفنية التى يوجهها له، وغير حريص على تغيير طريقته، وهو ما أدى لاستبعاده من التدريبات رفقة المجموعة، لاسيما بعد تجديد عقد المدرب السويسري.

لمعرفة التفاصيل من هنا:

وكشف مسئولو النادى الأهلى حقيقة العروض التى تلقاها لاعب الفريق صالح جمعة الفترة الحالية بعدما ابتعد عن تشكيلة الفريق الأساسى.

Advertisements

وطلب السويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق ضرورة رحيل صالح جمعة عن الفريق بنهاية هذا الموسم، لأنه لن يكون ضمن خطته فى الموسم المقبل بعدما منحه كل الفرص ولكن اللاعب لم يستغلها.

وقال مسئولو النادى الأهلى إن العروض التى تتناثر فى وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، حول صالح جمعة لاعب الفريق "فشنك"، وأكدوا أن النادى لم يتلق أى عروض رسمية لضم صالح الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى بناءً على طلب فايلر.

وتحفظ أكثر من نادى فى الدورى الممتاز، على سلوكيات صالح جمعة التى تؤثر على تركيزه داخل الملعب حال التعاقد معه، رغم يقينهم بقدراته العالية داخل الملعب، لاسيما أن اللاعب أهمل فى حق نفسه كثيرا وظلم نفسه كثيرا لأنه يملك موهبة كبيرة ولكن لا يستغلها الشكل الأمثل، وهو ما أخر انطلاقته فى الملاعب كثيرا، رغم أن الكثير كان يتنبأ له مستقبل واعد مع الكرة.

وتتأرجح أسباب تحفظ أندية الدورى الممتاز على ضم صالح جمعة بين سببين الأول الخوف من سلوكياته وعدم استفادة الفريق الذى سيتعاقد معه بسبب انشغال اللاعب بأمور خارج الملعب، وإقدامه على السهر وهو ما يرفضه غالبية المدربين، بينما السبب الآخر فى صعوبة شرائه من الأهلى أو تكبد مبلغ كبير نظير استعارته باعتباره من المواهب الكبيرة فى الكرة المصرية.