شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدنى لمدة 50 دقيقة فى الأهلي وتأهيل محمد محمود وحمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل ثنائى الأهلى محمد محمود وحمدى فتحى تنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص بهما على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعداداً لاستكمال بطولة الدورى الممتاز، وقام الثنائى بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادى.

وقطع محمد محمود وحمدى فتحى شوطا كبيرا فى طريق العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، ويقوم الثنائى بتنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى قبل العودة للمشاركة الجماعية مع اللاعبين.

فيما ركّز الجهاز الفنى لفريق الاهلى على الجانب البدني، فى مران المجموعة الأولى الذى أقيم صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة فى المران استمرت ما يقرب من 50 دقيقة، لرفع معدل اللياقة البدنية.

وضمت المجموعة الأولى رمضان صبحى ومروان محسن وشريف إكرامى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى وعلى لطفى وجونيور أجايي، ومحمود متولى ومحمود وحيد، ومحمد شكرى وعربى بدر.