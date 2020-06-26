وزير الرياضة يهنئ صلاح بإنجازه التاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أجرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصال هاتفي بالدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول لتهنئته بعد حصول فريقه على لقب الدوري الانجليزي لكرة القدم وذلك بعد غياب 30 عاما.

وخلال الاتصال أعرب وزير الرياضة عن سعادته بهذا الانجاز الذي حققه لاعب مصري محترف في الدوري الانجليزي الذي يعد من أقوى الدوريات الكروية على مستوى العالم.

وأضاف صبحي ان محمد صلاح يعتبر نموذج لشاب مصري استطاع ان يحقق إنجاز غير مسبوق يشهد به الجميع، مشيرا الي انه خير سفير للاعبين المصريين في الخارج.

وجاء تتويج رفاق الفرعون المصري باللقب عقب خسارة منافسة مانشستر سيتي أمام تشيلسي مساء اليوم الخميس بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة 31 من البريميرليج.

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سجل هدفي البلوز بوليسيتش في الدقيقة 36 من الشوط الأول وويليان من ضربة جزاء في الدقيقة 78، بينما أحرز هدف مانشستر سيتي اللاعب دي بروين في الدقيقة 55.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة، بينما يمتلك ليفربول 86 نقطة ليستعيد الريدز اللقب الغائب منذ 30 عاما.

وتعتبر هذه المرة رقم 19 في تاريخ الريدز ليبقى على بعد لقب واحد من مانشستر يونايتد الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبريميرليج.

يُذكر أن محمد صلاح ينافس بقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي بعد أن وصل للهدف 17 يحتل بها المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي متصدر هدافي البريميرليج برصيد 19 هدفًا.