وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: توفي، صباح اليوم الجمعة هدى لطفي عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق ووالدة خالد الدرندلي أمين الصندوق بعد صراع مع المرض. وشغلت الفقيدة عضوية مجلس إدارة الأهلي في دورتين متتاليتن مع الفريق مرتجى 1976 ثم في الدورة التي بدأت عام 1980 في ولاية صالح سليم الأولى على الرغم من ترشحها على قائمة الفريق مرتجي. ونعى النادي الأهلي فقيدته الراحلة داعياُ المولى عز وجل أن يتغمدها بالرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.

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