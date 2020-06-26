رغم كورونا.. ليفربول ينظم موكبا احتفاليا بلقب بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حصل نادي ليفربول على الضوء الأخضر لتنظيم موكب احتفالي بأول لقب للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 30 عامًا، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ووافق مجلس مدينة ‎ليفربول على قيام الفريق بجولة في المدينة بحافلة مكشوفة حتى يحتفل اللاعبون مع الجماهير بالتتويج بلقب بريميرليج في وقت لاحق، تبعًا لما نشرته صحيفة "ليفربول إيكو" اليوم الجمعة.

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وأضافت الصحيفة المقربة من ليفربول أن مجلس المدينة لم يحدد موعد ذلك الموكب الاحتفالي حتى الآن.

وحسم ليفربول لقب الدوري رسميا أمس الخميس بعد خسارة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، مما يعني أنه لا يمكن لأي فريق معادلة رصيد نقاط ليفربول مع تبقي سبع جولات على نهاية المسابقة.

وكان الآلاف من مشجعي ليفربول تدفقوا إلى الشوارع خارج آنفيلد وفي وسط المدينة، حيث احتفل المشجعون باللقب التاريخي على الرغم من قيود الإغلاق المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.